Pergolettese, Tacchinardi: "Col Vicenza sarà una partita vera. Destino nelle nostre mani"

In vista della sfida contro il Vicenza, il tecnico della Pergolettese Mario Tacchinardi ha parlato in conferenza stampa: "Innanzitutto sarà una partita vera. Nel senso che nonostante il Vicenza sia già da un paio di giornate la vincitrice del campionato, ha sempre fatto delle prestazioni importanti, delle partite vere. La dimostrazione è stata la vittoria della scorsa settimana in casa col Novara, dove nonostante i piemontesi abbiano disputato un'ottima partita, non sia bastato per fare risultato. Sappiamo che sarà una partita molto complicata. Quello che chiedo ai ragazzi sarà quello di metterci la personalità giusta, in uno stadio importante che sarà pieno di tifosi del Vicenza.

Quello che voglio vedere è quella voglia di cercare di mettere in difficoltà una squadra importante, come abbiamo visto nella gara d’andata, dove nella prima mezz'ora, prima dell’espulsione, avevamo fatto un'ottima partita. Per i ragazzi sarà un'opportunità comunque di farsi notare, di fare una bella partita, sapendo che in queste ultime due partite ci giochiamo la salvezza: la squadra è ben consapevole di questo.

Destino in mano alla mia squadra? Sì come è stato poi nell'ultimo periodo. Sicuramente abbiamo sbagliato qualche partita, però i ragazzi, sono convinto, hanno capito quello che è mancato. E al di là comunque della forza dell'avversario, al di là dell'importanza della partita, noi dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto".