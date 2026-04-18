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Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez

Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e NúñezTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Poco più di un mese alla fine della stagione e le prime mosse sono già pronte. La Juventus sta sempre più allargando il suo giro d’orizzonte per poi iniziare a concretizzare. Partiamo dal portiere. Di Gregorio dopo un momento di difficoltà si è ripreso ma il club bianconero continua la sua ricerca per rafforzare il reparto, tenendo presente che anche il futuro di Perin è incerto. Dopo aver pensato a Carnesecchi e Restes, la Juventus sta puntando forte su Alisson. L’ex portiere della Roma ora al Liverpool è diventato il primo obiettivo. Da parte del brasiliano c’è apertura. Si lavoro sull’ingaggio che con i Reds è di 8 milioni. La Juventus offre un triennale a cifre più basse compatibili con il massimo fissato dal tetto ingaggi. Ance in difesa ci saranno cambiamenti. La speranza dei bianconeri è che nessuno paghi la clausola rescissoria di Bremer di 57 milioni d euro esercitabile fino al 10 agosto. A prescindere da questo serve un innesto importante. E alla lista in cui ci sono già due parametri zero come Senesi e Rudiger (che però potrebbe restare anche al Real) si è aggiunto Kim. Il Bayern potrebbe anche cedere il suo centrale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il nodo principale resta lo stipendio. I bianconeri si sono fatti avanti anche con Muharemovic del Sassuolo, su cui ha anche il 50 per cento della futura rivendita. Sul bosniaco in Italia al momento è in netto vantaggio l’Inter.

Per quanto riguarda il discorso della fascia, un ulteriore inserimento è legato alla partenza di Cambiaso. Se dovesse arrivare un’offerta molto alta, la spicietà bianconera potrebbe prenderla in considerazione e allora a quel punto andrebbe a fare un investimento. Tra i giocatori monitorati c’è Spinazzola, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, ma piace anche Bernasconi dell’Atalanta. Per il centrocampo la Juventus mantiene vivi i contanti per Kessiè e Bernardo Silva, che in estate lasceranno rispettivamente Al-Hilal e Manchester City a scadenza di contratto. Due ottime soluzioni ovviamente alternative a Tonali, che rimane il primo vero grande obiettivo anche se complicatissimo. In Italia c’è anche un’altra idea che sta maturando. Ed è quella relativa a Lobotka, che tra l’altro Spalletti ha già allenato a Napoli. Anche il qui la strada non è semplice ma è un’ipotesi da non trascurare. E veniamo all’attacco. Sul rinnovo di Vlahovic per ora non si registrano novità. La Juventus ha fatto la sua offerta al giocatore ma Il si non è ancora arro e per questo servirà ancora un po’ di tempo. Proprio per questo la dirigenza sta tenendo aperte più piste. Kolo Muani in primis e anche Zirkzee sono due situazioni da tenere in forte considerazione ma la Juventus valuta anche altre opzioni. La prima è rappresentata da Lewandowski, che si svincolerà dal Barcellona sul quale però la concorrenza è davvero tanta. L’altra è Darwin Nunez, che dopo un anno potrebbe già lasciare l’Arabia. L’idea sarebbe quella di convincere l’Al-Hilal con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto ma il vero problema rimane l’ingaggio da 15 milioni di euro.

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