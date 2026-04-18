Juventus-Bologna, i convocati di Vincenzo Italiano: nessuna novità, in 4 non recuperano
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Archiviata l'eliminazione in Europa League, per il Bologna è già giorno di vigilia. Domani sera, alle ore 20:45, Vincenzo Italiano e i suoi saranno di scena all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus nella 33^ giornata del campionato italiano di Serie A.
Il tecnico dei rossoblù ha diramato la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte al match. Confermate le assenze per Skorupski, Casale, Dallinga e Dominguez. Questa la lista dei convocati.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Joao Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe, Castaldo.
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