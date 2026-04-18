La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la Champions

Dopo l’addio ormai annunciato al Manchester City, il futuro di Bernardo Silva entra nel vivo. Il portoghese, che compirà 32 anni ad agosto, è pronto a una nuova scelta di carriera, tra ambizioni sportive e prospettive personali. In Italia è la Juventus ad aver mosso i passi più concreti. A confermarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

I bianconeri, attraverso l’intermediazione di Jorge Mendes, mantengono contatti frequenti con l’entourage del giocatore e sono stati gli unici a presentare un progetto strutturato, con un ruolo centrale e la guida tecnica di Luciano Spalletti. I dialoghi proseguono ormai da settimane, ma il centrocampista si è preso ancora un breve periodo per decidere. Le alternative non mancano: dalla MLS alla Saudi Pro League, soluzioni allettanti soprattutto sul piano economico. In Europa, invece, la principale rivale della Juventus è il Barcellona, destinazione molto gradita al giocatore fin da giovane.

Per quanto riguarda l'ingaggio, le richieste restano elevate: Bernardo Silva non prenderà in considerazione offerte inferiori agli 8-9 milioni netti a stagione. La Juventus è pronta a fare un’eccezione ai propri parametri salariali, ma l’affondo definitivo dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il nome di Bernardo Silva è tra i più caldi dell’estate.