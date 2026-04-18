L'Inter vola in Champions e si avvicina allo scudetto. Chivu-rinnovo? Parla Marotta

L'Inter si avvicina al 21° scudetto, ma intanto centra aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Contro il Cagliari finisce 3-0, succede tutto nel secondo tempo e bastano 3 minuti per chiudere la questione: Thuram al 53' e Barella al 56' sono il doppio cazzotto che, per ammissione del tecnico dei sardi, Fabio Pisacane, stordisce l'avversario.

E ora il vantaggio sul Napoli è di 12 lunghezze, con i partenopei che sfideranno la Lazio con tutta la pressione addosso. Manca ormai poco allo scudetto, parte il conto alla rovescia e si butta un occhio al calendario per capire contro chi si potrà festeggiare.

Entrando nel merito della partita, Nicolò Barella è il migliore in campo. Il grande ex della serata illumina la scena e segna un gran gol. Da evidenziare anche lo stato di grazia di Marcus Thuram, arrivato alla quarta rete in tre partite. Ritorno positivo per Josep Martinez tra i pali.

Cristian Chivu si gode il successo e glissa sul rinnovo, limitando a parlare del presente. Poche ore prima si era espresso anche il presidente Beppe Marotta, che sulla questione ha sottolineato: "Ha già un anno di contratto".