Pescara, Insigne: "Ho dato la parola al presidente: se ci salviamo rimango qui"

Lorenzo Insigne, attaccante del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rete8 sul suo ritorno al Delfino con l'obiettivo di aiutarlo a centrare la salvezza in Serie B:

“Penso che dobbiamo essere bravi sotto tutti i punti di vista, quando sono arrivato la classifica diceva tutt'altro: la squadra ha lottato e ci ha sempre creduto, ci credevamo da ultimi ed ora che stiamo a 2 o 3 punti dobbiamo crederci ancora di più. Dobbiamo lavorare su questo, su aspetti mentali. Dobbiamo essere più attenti su dettagli come contro la Sampdoria, quando abbiamo preso gol in pieno recupero: alla lunga queste cose fanno la differenza.

Penso che era tutt'altra partita: la Sampdoria ha più qualità e giocatori forti rispetto alla Reggiana, senza nulla togliere a loro. C'erano più spazi contro la Reggiana. Non devono essere alibi: come ho detto prima, se stiamo in questa situazione di classifica non è solo perché è arrivato Insigne ma perché sono arrivati anche altri acquisti.

Ho trovato un gruppo unito ed in grado di sacrificarsi. Il calcio si gioca 11 contro 11, io da solo non posso fare la differenza: come loro hanno bisogno di me, io ho bisogno di loro. Nell'ultima gara anche io non ho fatto una partita come le altre ma con il primo caldo e contro la Sampdoria ci può stare. Non è un alibi, è qualcosa che ci deve fare forza per le ultime 4 partite.

Oggi non firmerei per nulla ed in campo ci sono anche gli avversari. Posso promettere ai tifosi che in queste 4 partite ci impegneremo alla morte, questo lo posso garantire ai nostri tifosi. Ho dato una parola al presidente: se rimaniamo in Serie B c'è l'opzione automatica per il prossimo anno.

Come ho sempre detto, Pescara per me è una seconda casa: io sto bene, mia moglie ed i miei figli stanno bene qui. Io poi ho un rapporto speciale con questa gente”.