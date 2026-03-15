Banda sta meglio. L'attaccante del Lecce: "Voglio farlo sapere a tutti. Grazie del supporto"

Lameck Banda sta meglio, la paura nata nel corso della partita del suo Lecce ieri sul campo del Napoli è ormai alle spalle. Accasciatosi al suolo da solo, l'esterno zambiano del Lecce è stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario presente sul campo da gioco, venendo in seguito trasportato all'ospedale Cardarelli.

Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Banda nella mattinata di oggi hanno dato per fortuna esito negativo, tanto che il calciatore è stato immediatamente dimesso dalla struttura ospedaliera di Napoli. Adesso lo attendono di nuovo a Lecce.

Dopo la dimissione dall'ospedale, lo stesso Banda ci ha tenuto a diffondere un messaggio sul suo profilo Instagram: "Grazie davvero tanto a tutti quelli che mi hanno controllato e mi hanno inviato messaggi di supporto. Apprezzo realmente l'amore e la preoccupazione. Voglio far sapere a tutti che sto bene e rimango positivo. Le vostre preghiere e gli incoraggiamenti significano molto per me".

Il suo allenatore, Eusebio Di Francesco, nel post-partita di Napoli-Lecce aveva fornito una primissima fotografia sullo stato di salute di Banda: "Si era preoccupato parecchio per la botta. Sembra sia stato condizionato, non mi ero accorto della situazione poi ho visto la reazione del ragazzo: fortunatamente l'ha avuta sulla parte destra, credo si risolva nel migliore dei modi".