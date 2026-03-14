Calciomercato Inter, al Barcellona piace Bastoni

Ai microfoni di Radio Marca l'esperto di mercato Matteo Moretto si è soffermato sul futuro di Alessandro Bastoni, finito nel mirino del Barcellona:

"È una questione di mercato che dipende dalle elezioni. Deco vuole Bastoni, sarebbe il suo obiettivo principale. Bastoni è a conoscenza dell’interesse del Barcellona e non ha chiuso la porta; non ha detto sì al Barça, perché sarebbe un’affermazione forte, ma questa possibilità lo affascina molto".

Con o senza Alessandro Bastoni, l'Inter pensa alla sfida contro l'Atalanta ma potrebbe esserci il forfait del centrale nerazzurro con Carlos Augusto che scalda i motori. Ma si accendono le voci di mercato intorno al difensore, Bastoni infatti non è un segreto che è uno dei calciatori maggiormente apprezzati dal Barcellona che stravede per il mancino del braccetto di Chivu. Davanti ad una ricchissima offerta, l'Inter potrebbe vacillare e i fischi di questi ultimi tempi potrebbero convincere lo stesso Bastoni a lasciare l'Italia.