Inter, Carlos Augusto: "Perdere non è mai bello, dimostriamo la nostra forza"

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta che arriva dopo il derby perso domenica scorsa: "Chiaro che non è bello perdere, però abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo. Abbiamo lavorato tanto in settimana per fare una grande partita".

Che approccio avrete oggi?

"Loro sono una squadra molto intensa, abbiamo lavorato tanto su questo però la cosa principale è credere in noi stessi perché sappiamo la nostra forza e oggi è una grande opportunità per dimostrarla".