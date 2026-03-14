Barcellona, il piano per Bastoni: come abbassare il prezzo dell'Inter. Occhio ai Mondiali

Se c'è un'indiscrezione che sta prendendo sempre più forma con il passare dei giorni è quella secondo cui l'Inter sia decisa ad operare un rinnovamento all'interno della rosa di Cristian Chivu. Per questo Lautaro Martinez e Pio Esposito sono intoccabili, ritenuti presente e futuro portante del club nerazzurro, ma c'è un prezzo per il quale libererebbero invece Alessandro Bastoni, secondo gli ultimi rumors di SPORT.

Per 70 milioni di euro il club nerazzurro si accomoderebbe attorno al tavolo delle trattative per discutere la cessione del suo difensore di 26 anni, nonché perno fondamentale della Nazionale italiana. Il costo del trasferimento, tuttavia, sarebbe troppo elevato per i gusti della dirigenza blaugrana che intanto vanta una buona sinergia con l'entourage di Bastoni e avrebbe anche incassato la preferenza del giocatore, nonostante le avance del Liverpool.

Come abbassare il prezzo allora? Stando al quotidiano catalano, potrebbe tornare utile l'inserimento di una contropartita tecnica. Sebbene non siano stati fatti nomi specifici, alcuni giocatori del Barcellona potrebbero interessare all'Inter. Di certo Bastoni è la priorità assoluta per rinforzare il pacchetto arretrato di Flick, ma il club blaugrana non vuole fare follie per lui. La pista di mercato si chiarirà quando verrà deciso il nuovo presidente tramite elezioni e quando il direttore sportivo Deco avrà il via libera per fiondarsi sul giocatore. Senza dimenticare che i Mondiali 2026, qualora l'Italia si qualificasse, potrebbero far lievitare la valutazione del cartellino.