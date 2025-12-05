Dan Ndoye, Fenucci lo vedeva ancora al Bologna. Poi sono arrivati i 50 milioni dal Forest

"Per Ndoye abbiamo in mente un valore di mercato ma preferisco non dirlo perché non abbiamo necessità di cedere il giocatore, poi ovviamente se mai arrivasse un'offerta di un valore fuori mercato la valuteremo. La nostra visione è che Ndoye il prossimo anno giochi nel Bologna". L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, a inizio luglio parlava così del possibile addio di Dan Ndoye in direzione Napoli. Non è andata come si aspettava, probabilmente, perché alla fine è arrivata una proposta super dalla Premier League.

Il punto di partenza

Preso in un'estate di rifondazione come quella del 2023, Ndoye doveva essere il dioscuro di Karlsson. Poi lo svedese si è oscurato da solo, mentre la stella dello svizzero ha incominciato a brillare, fino al gol che ha deciso la finale di Coppa Italia contro il Milan, per il primo trofeo rossoblù negli ultimi sessant'anni. Preso per 10,14 milioni di euro, dopo due anni era a bilancio per poco più di 5.

La cessione

Poi, appunto, è arrivato il Nottingham Forest. 50 milioni di euro di offerta, con 45 di plusvalenza, una manna per le casse e il bilancio di Joey Saputo. Questo perché nella passata stagione è stato praticamente inarrestabile, facendo ancora meglio di quella prima, dove era già stato una delle sorprese positive della nostra Serie A.

Gli scenari di mercato

Impossibile pensare che il Nottingham Forest possa farne a meno a breve giro di posta. Sia per quanto ha pagato lo stesso centrocampista svizzero, sia perché finora ha giocato 18 partite, segnando due gol. Rimasto in panchina solamente in una circostanza in campionato - nello 0-3 contro il Chelsea - per dodici volte è stato il titolare.