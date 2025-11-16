Ndoye scatenato, 4 gol e 3 assist in 7 gare: "Svizzera fenomenale, meritiamo il Mondiale"

Una cessione pesante, per vuoto lasciato al Bologna ma anche incasso (oltre 40 milioni) a favore. Eppure l'assenza di Dan Ndoye sull'esterno sinistro del Bologna si sente, al netto della buona stagione di Cambiaghi e dell'ambientamento graduale di Rowe. Piombato al Nottingham Forest in estate, però, lo svizzero classe 2000 si è calato in fretta nel suo nuovo club e in Premier League, firmando subito un gol pesante nell'esordio assoluto in campionato inglese contro il Brentford.

Da quest’estate, però, Ndoye segna regolarmente anche con la Svizzera. Il suo bilancio negli ultimi 7 incontri internazionali è di 4 gol e 3 assist, dopo aver segnato solo una volta in precedenza in 20 partite, all’Europeo 2024, nel match di gruppo contro la Germania. Ieri, invece, una rete e un assist per Embolo a consegnare nelle mani degli elvetici il trionfo (4-1) sulla Svezia e mezzo pass per i Mondiali 2026. "Cerco sempre di dare un contributo decisivo, ma alla fine i tre punti sono la cosa più importante", le prime impressioni rilasciate dall'ex Bologna ai microfoni di RSI.

Quali sono i motivi per cui la Nazionale elvetica va decisamente meglio rispetto allo scorso autunno? "Abbiamo molti nuovi giocatori, una nuova generazione e un buon mix", spiega Ndoye. "Ognuno conosce il proprio ruolo e dà il massimo. Ci divertiamo a giocare insieme, ma lavoriamo anche insieme per la squadra". Ora, manca solo un turno per decretare l'accesso diretto alla Coppa del Mondo: "Giocare un Mondiale per il proprio paese è un sogno che si ha dall’infanzia, ce lo meritiamo. (...) Abbiamo una squadra fenomenale, tutti abbiamo molta qualità e diamo il massimo per la squadra".