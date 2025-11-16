Svizzera, gol e assist per Ndoye. Yakin lo coccola: "Ha migliorato una cosa al Bologna"

"Dan migliora di partita in partita". Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, non si trattiene dal celebrare Dan Ndoye dopo il grande contributo con gol e assist ieri sera nel trionfo totale sulla Svezia (4-1). Non solo in ottica score personale, perché al 77° minuto del match il duello vinto sulla propria linea di fondo con rinvio a favore vinto ha infiammato i tifosi elvetici e portato ulteriori consensi dal suo allenatore.

Insomma, una prestazione completa e positiva in attacco e in difesa da parte dell'ex Bologna, ora al Nottingham Forest, mentre la sua Nazionale è solo in attesa di certificare l'accesso diretto al Mondiale 2026 all'ultimo turno dei gironi. "Lavora in modo incredibilmente disciplinato in fase difensiva", lo loda il CT. "E davanti è migliorato in termini di marcature durante il suo periodo a Bologna", le parole riprese da Blick.

"La sua velocità era già eccezionale due anni fa, quando lo abbiamo fatto giocare dall’inizio in Romania. Supera l’avversario con grande leggerezza". Con la chiosa ad effetto: "Deve imporsi settimana dopo settimana, ma anche dimostrare costantemente in allenamento. Però Dan migliora di partita in partita", conclude Yakin. A dimostrazione dell'evoluzione costante dell'esterno offensivo pagato classe 2000, che ha generato un ricavo di oltre 40 milioni in estate per il club di Saputo.