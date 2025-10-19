Il doppio ex Fonseca: "Il Como può essere la nuova Atalanta. Juve, prima il pari era un dramma"

Per parlare della sfida di quest’oggi tra Como e Juventus, in programma al Sinigaglia alle 12:30, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Daniel Fonseca, il quale ha iniziato da una considerazione sull’effetto provato a vedere le due squadre mai così vicine: “Sono sempre stata abituata a vedere la Juventus come un mostro sacro, invece… Il Como è cresciuto molto: merito della proprietà e delle scelte del DS Ludi. E ovviamente c’è molto l’allenatore: Fabregas è giovane, fortissimo e già stimato in tutto il mondo per il suo calcio di qualità. Il Como può diventare una nuova Atalanta”.

Juve attesa da Como e Real, se fosse al posto di Tudor?

“Non dormirei troppo tranquillo perché la Juventus ha l’obbligo di fare di più e vincere. Ai miei tempi un pareggio era vissuto con un dramma”.

Chi vince la partita?

“Spero vinca Tudor, sarebbe importante anche per arrivare al top a Madrid”.