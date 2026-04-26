Udinese contro la Lazio con diversi dubbi: Davis acciaccato, chi sostituirà capitan Karlstrom?

L’Udinese si avvicina al posticipo del lunedì contro la Lazio e stavolta il tecnico Kosta Runjaic ha più di qualche dubbio di formazione. In attacco infatti è difficile pensare a un recupero di Keinan Davis. La prognosi, dopo il problema muscolare patito contro il Milan, era di 10 giorni e nell'ultimo allenamento a porte aperte ha continuato a fare lavoro differenziato. L’allenatore in conferenza fugherà i dubbi, ma è realistico pensare che l’ex Watford si accomoderà, nella migliore delle ipotesi, in panchina. Rispetto ai soliti noti, oltre a lui mancherà anche capitan Karlstrom, squalificato. Recuperato invece Kristensen dopo la botta alla nuca presa contro il Parma.

Runjaic dovrà quindi pensare bene a come schierare la sua squadra senza sicuramente Karlstrom in cabina di regia e quasi certamente senza Davis al centro dell’attacco. Il tridente leggero sperimentato contro Parma e Como ha convinto decisamente poco, quindi è probabile che il 3-4-2-1 finisca per stavolta in soffitta. Almeno per quanto riguarda l’attacco la soluzione più ovvia sembra portare a Buksa. Il polacco sarebbe sulla carta la prima alternativa nel reparto offensivo, ma i continui infortuni hanno tolto parecchio spazio al centravanti. Ora però sta bene e dopo un paio di settimane di lavoro a pieno regime è il primo indiziato per formare una coppia d’attacco con Zaniolo.

Situazione più difficile da districare per quanto riguarda la mediana, un po’ perché Karlstrom di minuti in stagione ne ha saltati pochissimi e un po’ perché attualmente c’è qualche alternativa in più a centrocampo. Una prima soluzione porta a Zarraga, giocatore già visto a volte in cabina di regia e che spesso ha ricevuto fiducia da mister Runjaic. C’è però tanta curiosità intorno a Miller. Lo scozzese ha dimostrato di avere un’ottima visione di gioco oltre a un elevato tasso tecnico e il ruolo di regista potrebbe anche fare al caso suo. Ultima opzione, più complessa, sarebbe quella di un inserimento di Piotrowski, andando però a ridisegnare parecchio l’equilibrio del centrocampo.