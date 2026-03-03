Napoli, De Bruyne punta a tornare dal 1' col Cagliari. E ai compagni dice: "Sensazione stupenda"

C’è una data cerchiata in rosso sull’agenda di Kevin De Bruyne: 7 marzo. Ed è quella di Napoli-Torino, possibile ritorno in campo del belga dopo quattro mesi e mezzo di assenza. Poi c’è un sogno, il 20 marzo, quando contro il Cagliari il numero 11 azzurro spera di tornare titolare. Dal 25 ottobre, notte dell’infortunio al bicipite femorale dopo il rigore segnato all’Inter, fino all’operazione ad Anversa e ai 128 giorni di lavoro senza sosta, il belga ha vissuto inseguendo solo questo momento.

Come scritto da Il Mattino, ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo a Castel Volturno: "Una sensazione stupenda", avrebbe confidato ai compagni, ringraziando anche lo staff medico della federazione belga che lo ha seguito passo dopo passo. Il ct Rudi Garcia osserva interessato e se i segnali saranno confermati, potrebbe convocarlo per le amichevoli negli Stati Uniti contro Usa e Messico.

Intanto Antonio Conte lo ha riaccolto con prudenza. I colloqui sono stati positivi, ma il tecnico è stato chiaro: "Gioca chi sta meglio, non il nome". Contro il Torino è previsto un buon minutaggio, senza forzature. La tenuta è buona, manca ancora qualcosa negli allunghi, ma il rientro del belga apre scenari tattici nuovi, incluso il ritorno al 4-3-3. Venerdì sera, al Maradona, sarà comunque un ritorno a casa. Per De Bruyne, l’inizio di una nuova fase.