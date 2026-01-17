De Laurentiis ricorda Commisso: "Persona di grande spessore umano e imprenditoriale"
Oltre al messaggio pubblicato attraverso il profilo X del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare personalmente il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella notte: "Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano".
