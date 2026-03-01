Il calcio piange Marchesi, anche il Napoli si unisce al cordoglio: la nota per l'ex tecnico azzurro
Il calcio piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex giocatore e allenatore venuto tristemente a mancare in queste ore. Anche il Napoli si è unito ai messaggi di cordoglio dei club di Serie A per il suo ex tecnico, pubblicando questo messaggio su X:
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".
