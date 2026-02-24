Napoli all’attacco sugli arbitri. Il Mattino: "Adesso Var a chiamata"

Il Napoli alza la voce dopo il ko di Bergamo e gli episodi contestati contro l’Atalanta. A parlare del momento in casa partenopea è Il Mattino. A Castel Volturno la rabbia non si è placata: Antonio Conte ha scelto il silenzio con la squadra sugli arbitri, evitando alibi, ma la società si è mossa in prima linea. Aurelio De Laurentiis ha contattato direttamente il presidente Figc Gabriele Gravina, manifestando il malcontento per una serie di decisioni ritenute penalizzanti nelle ultime settimane. Il club parla di “situazione inaccettabile” e chiede garanzie per il finale di stagione, con la corsa Champions che rischia di essere condizionata. “Ora basta”, il messaggio che filtra dall’ambiente azzurro, mentre il ds Manna è stato netto: “Nessuno vuole fare la figura del cogl…”.

Tra le proposte sul tavolo c’è l’introduzione del Var a chiamata, già sperimentato in Serie C con il Football Video Support: due richieste a disposizione per squadra, revisione al monitor e possibilità di mantenere la chiamata in caso di decisione modificata. Un’idea che divide e che la Figc valuta con cautela, ma che il Napoli considera uno strumento utile per ridurre errori e sospetti. Sullo sfondo anche un esposto annunciato da un legale vicino all’ambiente partenopeo.

Intanto cresce anche il fronte legale: un avvocato vicino all’ambiente partenopeo ha annunciato un esposto in Procura, mentre tra i tifosi monta la protesta per una sequenza di episodi ritenuti sfavorevoli. La linea del club, però, resta quella di trasformare la rabbia in proposta concreta, spingendo per un confronto istituzionale che possa portare a modifiche regolamentari già dalla prossima stagione.