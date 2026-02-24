Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli all’attacco sugli arbitri. Il Mattino: "Adesso Var a chiamata"

Napoli all’attacco sugli arbitri. Il Mattino: "Adesso Var a chiamata"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Laerte Salvini

Il Napoli alza la voce dopo il ko di Bergamo e gli episodi contestati contro l’Atalanta. A parlare del momento in casa partenopea è Il Mattino. A Castel Volturno la rabbia non si è placata: Antonio Conte ha scelto il silenzio con la squadra sugli arbitri, evitando alibi, ma la società si è mossa in prima linea. Aurelio De Laurentiis ha contattato direttamente il presidente Figc Gabriele Gravina, manifestando il malcontento per una serie di decisioni ritenute penalizzanti nelle ultime settimane. Il club parla di “situazione inaccettabile” e chiede garanzie per il finale di stagione, con la corsa Champions che rischia di essere condizionata. “Ora basta”, il messaggio che filtra dall’ambiente azzurro, mentre il ds Manna è stato netto: “Nessuno vuole fare la figura del cogl…”.

Tra le proposte sul tavolo c’è l’introduzione del Var a chiamata, già sperimentato in Serie C con il Football Video Support: due richieste a disposizione per squadra, revisione al monitor e possibilità di mantenere la chiamata in caso di decisione modificata. Un’idea che divide e che la Figc valuta con cautela, ma che il Napoli considera uno strumento utile per ridurre errori e sospetti. Sullo sfondo anche un esposto annunciato da un legale vicino all’ambiente partenopeo.

Intanto cresce anche il fronte legale: un avvocato vicino all’ambiente partenopeo ha annunciato un esposto in Procura, mentre tra i tifosi monta la protesta per una sequenza di episodi ritenuti sfavorevoli. La linea del club, però, resta quella di trasformare la rabbia in proposta concreta, spingendo per un confronto istituzionale che possa portare a modifiche regolamentari già dalla prossima stagione.

Articoli correlati
Champions, l'Inter cerca la rimonta sul Bodo. La Gazzetta dello Sport: "Fuori i gol"... Champions, l'Inter cerca la rimonta sul Bodo. La Gazzetta dello Sport: "Fuori i gol"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedi 24 febbraio Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedi 24 febbraio
L'ex arbitro Piero Ceccarini: "Ormai a dirigere le partite è il Var, agli arbitri... L'ex arbitro Piero Ceccarini: "Ormai a dirigere le partite è il Var, agli arbitri manca personalità"
Altre notizie Rassegna stampa
Udinese ko su rigore, Corriere di Bologna titola: "Bernardeschi regala i tre punti"... Udinese ko su rigore, Corriere di Bologna titola: "Bernardeschi regala i tre punti"
Salvezza, corsa a otto squadre. Il Quotidiano di Puglia: "Bagarre per restare in... Salvezza, corsa a otto squadre. Il Quotidiano di Puglia: "Bagarre per restare in serie A"
Kean affonda il Pisa, Corriere Fiorentino titola: "Aggancio salvezza" Kean affonda il Pisa, Corriere Fiorentino titola: "Aggancio salvezza"
Udinese, terzo ko di fila. Il Messaggero Veneto: "Profondo rosso" Udinese, terzo ko di fila. Il Messaggero Veneto: "Profondo rosso"
Torino allo sfascio, arriva D'Aversa in panchina. La Stampa: "Ultima chiamata" Torino allo sfascio, arriva D'Aversa in panchina. La Stampa: "Ultima chiamata"
Genoa, attacco esplosivo al Ferraris. Il Secolo XIX: "L’attacco era sterile, ora... Genoa, attacco esplosivo al Ferraris. Il Secolo XIX: "L’attacco era sterile, ora è esplosivo"
Champions, Bodo da ribaltare. QS titola: "Disgelo Inter, Chivu ci crede" Champions, Bodo da ribaltare. QS titola: "Disgelo Inter, Chivu ci crede"
Napoli all’attacco sugli arbitri. Il Mattino: "Adesso Var a chiamata" Napoli all’attacco sugli arbitri. Il Mattino: "Adesso Var a chiamata"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 febbraio
4 La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
5 Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove interverrà
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
Immagine top news n.1 Inter, a San Siro arriva il Bodo/Glimt e c'è un Dumfries in più: le parole di Chivu e Dimarco
Immagine top news n.2 Baroni, addio al Toro con la peggior difesa e zona rossa a 3 punti. Ora tocca a D'Aversa
Immagine top news n.3 Serie A, il quadro dopo la 26ª giornata: la Fiorentina vince ed è bagarre in zona salvezza
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean è tornato, Ranieri è ancora decisivo. Nicolas leader
Immagine top news n.6 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.7 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese non graffia e commette la solita ingenuità: a festeggiare è il Bologna
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Per Bernardeschi non era facile. Obiettivo? Davanti corrono molto..."
Immagine news Serie A n.3 Tutto attorno a Vlasic: il croato sarà l'ago tattico del Torino di D'Aversa
Immagine news Serie A n.4 L'Inter cerca l'impresa contro il Bodo, Klinsmann punta su Esposito: "È un trascinatore"
Immagine news Serie A n.5 La settimana che può cambiare tutto: Fiorentina fuori dalla zona retrocessione 127 giorni dopo
Immagine news Serie A n.6 I rimpianti del Milan sono a destra. Ma qui non si parla di politica (anche se pure quella...)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.3 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.5 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincere
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa alta"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati: il Vicenza torna subito a vincere. La Ternana batte 2-1 il Forlì
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV