Il Napoli adesso alza la voce: De Laurentiis ha mandato un messaggio piccato a Gravina

Aurelio De Laurentiis ha mantenuto un profilo basso in pubblico, ma in privato ha difeso il Napoli, mostrando tutto il suo disappunto per ciò che è successo nel match contro l'Atalanta e non solo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente partenopeo e Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, hanno un rapporto che fa sì che i due si sentano spesso e ciò è avvenuto anche recentemente, con ADL che si è mostrato molto piccato nel messaggio che gli ha inviato.

L'idea è quella di invitare Gravina a trovare velocemente una soluzione sul tema arbitrale perché il malcontento non proviene solo dal Napoli, ma da tutti i club, che si lamentano in continuazione. La posta in palio è enorme e non possono essere delle decisioni sbagliate a far sì una squadra raggiunga o meno un obiettivo. De Laurentiis sostiene che gli arbitri debbano essere gestiti dalla Lega Calcio e non dalla Federazione.

Il Napoli adesso alza la voce e ricorda il rigore non fischiato contro la Juventus, gli episodi contro l'Hellas Verona, l'espulsione mancata di Ramon contro il Como, la trattenuta in campo aperto di Ndicka su Hojlund contro la Roma e infine la rete di Gutierrez annullata contro l'Atalanta.