Juventus, Lewandowski strizza l'occhio ma c'è anche Kovacs: l'AZ chiede 5 milioni

La Gazzetta dello Sport di oggi conferma che Robert Lewandowski è nella lista della Juventus per il ruolo di futuro centravanti per la squadra di Spalletti: il polacco è sondato come potenziale innesto d’esperienza a parametro zero, ma gli occhi degli scout bianconeri sono anche sul giovanissimo Bendeguz Kovacs seguito con attenzione perché talentuoso e richiestissimo. Fermo restando la situazione 'interna' relativa a Dusan Vlahovic, con cui presto si dovrebbe tornare al tavolo delle trattative per capire i margini di un rinnovo che sembrava impossibile solo qualche settimana fa.

Per Lewandowski la decisione non è dietro l'angolo

Tornando a Lewandowski, il polacco ha mostrato un interesse iniziale per i bianconeri, anche se al momento sembra essere lontano da una decisione, considerando anche i richiami della MLS e le richieste economiche sono tutt’altro che scontate.

Kovacs nel mirino di tante big: l'AZ può cederlo a 5 milioni di euro

Per il futuro, come detto, occhio al talento classe 2007 ex Debrecen e Ajax: oggi è all’AZ Alkmaar, con cui ha segnato nove gol in sei partite di Youth League. Gli olandesi vorrebbero portare l’ungherese di 199 centimetri in prima squadra, ma intorno ai 5 milioni di euro potrebbero lasciarlo partire: seguito anche da Borussia Dortmund, Aston Villa e Sporting.