TMW Radio Cucci: "Bologna, devi svegliarti. Italiano è l'uomo delle coppe"

Il giornalista Italo Cucci è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Bologna-Roma, derby di Europa League al primo atto:

"Ho imparato una cosa, che la favorita è la Roma e mi appresto serenamente a vedere lo spettacolo. Non credo che Gasperini sia uno a tre teste, che pensi alle altre partite. Non si lascia nulla. Il Bologna però deve giocare serenamente e non porsi troppi problemi. Si divertano, hanno davanti un Gasperini che non ha pietà per nessuno".

In questa partita chi può decidere di più tra Italiano e Gasperini?

"Dico Italiano, perché arriva in finale un po' dappertutto. E' più portato all'Europa. Mi sembra più pronto per le partite di coppa che per quelle di campionato, il dato è questo".

Cosa è mancato al Bologna quest'anno?

"Dopo tanti anni di niente, adesso dopo dopo dieci partite festeggiano come avessero vinto il campionato. Poi però si continua e la storia è diversa. Capisco gli eccessi dopo anni di stenti, ma si deve rimanere con i piedi per terra, sennò non si va lontano. Infatti perde in casa, fuori invece sono meno carichi di amore e fanno la loro partita. Perdono dove credono di essere imbattibili. Si devono svegliare".

Real Madrid che strapazza il City di Guardiola: sta svanendo il suo effetto a livello internazionale?

"Io ho condannato il guardiolismo appena nato. Guardiola fa il suo mestiere, e trova chi lo fa meglio e perché ha dei mezzi migliori".