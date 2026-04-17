"Insieme verso Bergamo". La Lazio apre l'allenamento ai tifosi prima dell'Atalanta in Coppa Italia
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Martedì 21 aprile, in occasione della seduta di allenamento che precede la trasferta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lazio apre le porte ai propri tifosi. A comunicarlo è proprio la società biancoceleste, con una nota ufficiale.
"I cancelli dello Stadio Fersini (Via della Selvotta) - si legge - saranno aperti a partire dalle ore 10:00 per consentire un accesso ordinato e permettere a tutti i tifosi di prendere posto in tribuna con la massima tranquillità".
Un'occasione quindi per trasmettere sostegno ai giocatori in vista di una sfida che può determinare le sorti della stagione. All'andata, ricordiamo, Lazio-Atalanta finì 2-2: chi passa va in finale contro la vincente fra Inter e Como.
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