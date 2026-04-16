Roma, schieramenti chiari a Trigoria: da una parta Ranieri e lo staff, dall'altra Gasperini e il suo team

Gli schieramenti a Trigoria sono ben chiari: da una parte il superconsulente Ranieri e i suoi uomini di fiducia nello staff sanitario e tecnico, dall’altra il tecnico Gasperini e il suo team, un gruppo interno ed esterno al club. Si continuerà così fino alla fine della stagione, senza appianare o risolvere i problemi. Al massimo lasciando che i nodi si sciolgano da soli, racconta La Repubblica. Al momento i Friedkin hanno scelto di non scegliere.

Koné ancora out, anche Wesley non ci sarà

Intanto la Roma deve pensare al campo e all'Atalanta: il tecnico dalla scorsa estate ha cerchiato in rosso il match della New Balance Arena e poi il secondo appuntamento a Roma. A Trigoria la percezione è chiara, soprattutto nelle segrete stanze dei medici e massaggiatori. Gasperini da giorni spinge per provare a recuperare più infortunati possibile. Koné — ieri spettatore d’eccezione al Salaria Sport Village per il ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza tra Boreale e Bisceglie — ha ancora due settimane di recupero dall’infortunio e non sarà a disposizione per la trasferta a Bergamo. Discorso simile per Wesley — sempre molto attivo sui social nel mostrare il suo lavoro di recupero dall’infortunio — che difficilmente rischierá un infortunio (e il Mondiale) per accorciare i tempi di recupero.

Discorso diverso invece per Gianluca Mancini, che ieri ha svolto tutta la seduta con il gruppo e punta ad una maglia da titolare. Ancora fuori Pisilli che ha svolto terapie alla caviglia dolorante oltre ai lungodegenti Dybala, Pellegrini e Dovbyk.