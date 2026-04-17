Sassuolo, Grosso: "Abbiamo fatto qualcosa di strepitoso, oggi vogliamo ben figurare"
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L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Como valido per la 33^ giornata di Serie A.
Turati e Nzola dal 1'.
"Sono opportunità per il nostro gruppo per continuare a crescere. Ho ragazzi pronti ad aiutarci in questa gara molto difficile".
Che stimolo c'è nel preparare una partita contro la squadra più diversa del campionato?
"Partita difficile, fa parte del nostro campionato. Mi auguro che oggi riusciremo a mettere in mostra le nostre qualità".
Quanto è soddisfatto della sua costruzione?
"Se mi guardo dietro, abbiamo fatto qualcosa di strepitoso. Voglio guardare avanti, in questa partita vogliamo ben figurare".
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