TMW Se va via Ranieri saluta anche il DS Massara: i dirigenti da cui può ripartire la Roma

Rottura totale in casa Roma. Le dichiarazioni rilasciate venerdì sera da Claudio Ranieri e il successivo confronto tra le parti hanno sancito l'impossibilità di andare avanti con entrambi i pilastri del progetto varato la scorsa estate dalla famiglia Friedkin. Proprio la proprietà giallorossa dopo il meeting in video-conferenza di lunedì sera ha contattato Gasp per ribadirgli la fiducia anche in virtù di un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Un passaggio importante, ma non abbastanza se davvero si vuole andare avanti col tecnico di Grugliasco che ha lasciato intendere chiaramente di non voler più portare avanti questo progetto con l'attuale senior advisor. Ma chi potrebbe prendere il suo posto?

Il primo indiziato è Francesco Totti. L'incontro di qualche settimana fa tra il simbolo della Roma e l'allenatore di Grugliasco, una cena organizzata da Vincent Candela, ha certificato che tra i due c'è sintonia. Totti potrebbe essere il primo garante del nuovo progetto e forse non a caso nelle scorse ore ha rilasciato dichiarazioni da... dirigente. Un richiamo all'ordine che nell'ambiente giallorosso non è passato inosservato. Anzi: "Non vorrei entrare in questa diatriba, però da tifoso della Roma l'obiettivo principale è restare uniti, anche se ci sono screzi interni. Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Anche perché ancora stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione, poi a giugno si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo è che si possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci sono ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto", ha detto Totti.

Legato al futuro di Claudio Ranieri anche quello di Frederic Massara. E' stato l'attuale senior advisor a puntare sul ritorno del dirigente torinese dopo il passo indietro di Ghisolfi e un suo addio porterebbe, a cascata, anche all'allontanamento di un direttore sportivo che in questa stagione ha avuto più di un problema con l'allenatore. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Il principale indiziato è Cristiano Giuntoli, ex dirigente di Napoli e Juventus cercato nelle ultime ore anche dall'Olympique Marsiglia. L'altro profilo da tenere d'occhio è quello di Sean Sogliano, direttore sportivo che a fine stagione lascerà l'Hellas Verona.