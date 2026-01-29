De Roon carica l'Atalanta: "Le occasioni perse fanno male, ma siamo ai playoff"

L’Atalanta si lecca le ferite dopo la sconfitta in Champions League sul campo dell’Union Saint-Gilloise, che costringerà i nerazzurri a passare dagli spareggi, sebbene come testa di serie.

Su Instagram, il capitano nerazzurro Marten De Roon ha voluto mandare un messaggio a compagni e tifosi, in vista dei prossimi impegni: “Le occasioni perse fanno male, ma devono farci riflettere e renderci più forti. Siamo ai playoff e questo conta. È il momento di lavorare, con fame”. La Dea, che domani conoscerà la propria avversaria per gli spareggi Champions - una tra Borussia Dortmund e Olympiacos -, tornerà in campo domenica alle 15 in Serie A sul campo del Como.

Per i bergamaschi, in realtà, anche la vittoria in Belgio sarebbe stata probabilmente inutile, ai fini del tentativo di entrare in top 8, a meno di goleada. Vincendo, l’Atalanta avrebbe chiuso a 16 punti, gli stessi del Manchester City ottavo, ma con una differenza reti realisticamente peggiore (a meno che non avesse vinto per 6-0).