De Roon fa 20 gol in Serie A e torna indietro a 10 anni fa: "Mai ci avrei pensato"

Ieri nel rotondo 4-0 rifilato al Parma dall'Atalanta c'è stata gioia anche per Marten de Roon. Il centrocampista olandese non è habitué del gol, di certo non rientra nella categoria dei bomber, ma per lui si è trattato comunque del 20° gol segnato in Serie A con la maglia del club orobico, con oltre 300 presenze complessive.

Seguendo uno dei trend del momento, De Roon è 'tornato indietro' al 2016 sui suoi profili social, ricordando il suo primo gol nel massimo campionato italiano e accostando l'immagine di quell'esultanza della sua prima rete in Serie A. In realtà a voler essere puntigliosi, la stagione è la 2015/16 ma il centro risale al 6 dicembre 2015, nel 3-0 al Palermo. Accanto, uno scatto dell'esultanza di ieri dopo il gol a Parma.

La didascalia scelta da De Roon per evidenziare il dato dei 20 gol da lui segnati in Serie A è però ciò che forse meglio racconta il personaggio che c'è dietro al calciatore: "Non avrei mai pensato che questo ragazzo avrebbe segnato 20 gol in Serie A dieci anni dopo! Forza Dea".