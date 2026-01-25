Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, de Roon: "Era importante reagire, più contento per Krstovic che per il mio gol"

Atalanta, de Roon: "Era importante reagire, più contento per Krstovic che per il mio gol"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:45Serie A
Tommaso Rocca

L'Atalanta ritrova i tre punti travolgendo il Parma. Un 4-0 con due gol per tempo, a segno anche Marten de Roon, al primo gol del suo campionato. Queste le parole del capitano nerazzurro ai microfoni di DAZN:

Nella gestione Palladino tre sconfitte e subito dopo tre vittorie:
“Era importante reagire, la sconfitta con il Bilbao di martedì ha fatto male a tutta la squadra. Abbiamo sofferto, da ieri ci siamo ripresi e abbiamo fatto un buon allenamento. Oggi c’è stata grinta e spirito, abbiamo anche un po’ sofferto nella ripresa, ma è stato fondamentale essere compatti e non mollare, poi l'abbiamo chiusa con terzo e quarto gol”.

Sei felice di questo gol?
“Sono felicissimo per il gol ma soprattutto per la squadra. Sul 2-0 avevamo un doppio vantaggio ed è stato importante per dare un segnale alla squadra. Sono contento per il gol ma l’importante è che la squadra vinca e riesca a giocare bene. Sono più contento per Krstovic che ha trovato gol, ma soprattutto per come è entrato, ha aiutato la squadra a salire e tenere palla".

