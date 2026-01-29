Il Napoli sfida la Roma: c'è la prima offerta all'Atalanta per Sulemana. I dettagli

Il Napoli segue con attenzione Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta per rinforzare la propria batteria di esterni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo futuro è comunque legato a quello di Ademola Lookman. Il club partenopeo ha già presentato una prima offerta per l'ex Southampton, contattando i bergamaschi e proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Manna lo considera una priorità.

La concorrenza però non manca, visto che pure la Roma ha messo sul piatto un prestito oneroso alto con diritto di riscatto. Al momento è corsa a due, ma la Dea prende tempo perché vuole prima capire se il Fenerbahce è pronto a fare davvero sul serio per Lookman. Ricordiamo che il nigeriano non è sul mercato, però davanti a cifre irrinunciabili tutto potrebbe cambiare.

Sulemana in carriera vanta 74 presenze e 4 gol con il Southampton, 47 incontri e 6 reti con il Rennes, 43 match e 14 centri con il Nordsjaelland, 21 incontri e 2 gol con l'Atalanta e una gara con la seconda squadra del Rennes. Inoltre è sceso in campo 25 volte con il Ghana, segnando una rete. Arrivato solo in estate in Italia, il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029, ovvero tra 3 anni e mezzo.