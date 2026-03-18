De Roon: "Guida mi è piaciuto in Lazio-Milan: iniziamo da lì per accorciare il gap con le big"

Marten De Roon ha preso con filosofia la sconfitta per 4 a 1 contro il Bayern Monaco, col totale sulle due sfide che fa 10-2. Nel corso del suo intervento post partita a Sky Sport, il centrocampista dell'Atalanta ha risposto ad una domanda sulla strada da percorrere per far diminuire il gap con le big d'Europa:

"Domanda difficile... Secondo me il gioco in Champions League non è mai fermo, si fischiano meno falli rispetto alla Serie A. Ho visto arbitrare Guida in Lazio-Milan e mi è piaciuto, pochi fischi e tanto gioco, secondo me dobbiamo partire da lì. Poi gioco e movimenti, magari servirebbe un po' meno tattica ma capisco che è uno dei punti di forza dell'Italia".