De Roon ai tifosi: "Piano piano mi sto abituando alla vita di Roma"
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
03.10.2026 18:40Serie A
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Marten De Roon, dopo il discusso trasferimento di questa estate dall'Atalanta alla Roma, sta piano piano entrando all'interno dei meccanismi della squadra di Gian Piero Gasperini.
Nella giornata di oggi il centrocampista olandese ha postato alcuni scatti dei suoi allenamenti a Trigoria e alcuni scorci della sua vita privata, aggiungendo un commento: "Mi sto lentamente abituando alla vita di Roma". Il giocatore, alla ripresa contro il Como, potrebbe partire per la prima volta titolare dal suo arrivo in giallorosso. Con la Roma ha fin qui raccolto 3 presenze, tutte da subentrato, di cui due in campionato e una in Champions League.
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