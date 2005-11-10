Dalla Germania: la Juventus ha messo gli occhi sull'ex Napoli Miguel Gutierrez
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
03.10.2026 18:35Serie A
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La Juventus, già dallo scorso mercato estivo, sta monitorando con attenzione la situazione sul panorama internazionale con l'obiettivo di aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti un esterno mancino. Ed in questo senso, scrive in Germania il portale Fussball-news.de, uno dei nomi finiti nel mirino è quello di Miguel Gutierrez, esterno spagnolo di proprietà del Bayer Leverkusen.
Ex Napoli passato alle Aspirine proprio nel corso dell'ultima sessione estiva per 30 milioni di euro, per il club tedesco il giocatore è incedibile visto anche l'ottimo avvio di stagione nel nuovo campionato. Solo un'offerta extra large, nell'ottica dei 50-60 milioni di euro, potrebbe far vacillare la squadra tedesca.
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