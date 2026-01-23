De Rossi: "Curioso di vedere Zatterstrom. Domani gioca Otoa, è il futuro del Genoa"

Senza Ostigard, Daniele De Rossi è costretto a cambiare e le idee sono chiarisse: "Gioca Otoa centrale. - ha detto in conferenza stampa il tecnico oggi - Penso sia il futuro del Genoa. Penso sia un giocatore dal futuro assolutamente brillante. Ha avuto un piccolo fastidio al ginocchio, non c’è stato il minimo dubbio di forzarlo. E’ un difensore eccezionale".

In difesa è arrivato Zatterstrom.

"Abbiamo visto delle grandi qualità in lui che ha fatto vedere nella sua esperienza al Malmoe piuttosto che in quella inglese. E’ un giovane che non gioca da tanto tempo ma per quello visto al Malmoe è un giocatore di personalità, che entra dentro il campo col suo mancino e che gioca a testa alta. Spero che il suo adattamento sia il più breve possibile ma sono curioso di vedere cosa può diventare quel giocatore".

Psicologicamente quanto importante chiudere clean nelle ultime due gare?

"E' importante ma se devo parlare di difesa non prendo la gara col Cagliari come esempio. Se invece penso a 90 minuti in 10 contro 11 contro l’Atalanta è stata la gara perfetta. I clean sheet fa bene alla salute perché vuol dire che esci dal campo con un punto nella peggiore delle ipotesi. Non prendere gol ci mette nella condizione di, fra virgolette, sperare di fare gol. Siamo convinti di poter far male e fare gol".

Mancano i gol dei difensori?

"Abbiamo lavorato sui piazzati. Stamattina in particolare abbiamo lavorato su quello, specie in quelli difensivi. I gol degli altri difensori arriveranno. Ostigard è quello che attacca meglio gli spazi, ha questo fiuto che è difficile da allenare ma si può lavorare sulle traiettorie e sui posizionamenti. Arriveranno i gol degli altri difensori".