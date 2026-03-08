De Rossi: "Non credo agli ex non felici... Pellegrini? I romani a Roma vengono criticati"

Nella consueta conferenza stampa dopo la partita vinta dal Genoa contro la Roma, è stata posta un'inevitabile domanda al tecnico dei rossoblù sul fatto che ha contenuto la gioia al triplice fischio finale: "Io non credo agli ex che non sono felici di battere le proprie squadre. Non esultare è il minimo che io devo ai tifosi, è il minimo che dovevo ai giocatori che è grazie loro che sono qui ad allenare una squadra di alto livello in A. Meritavano del contegno. Non faccio finta di essere dispiaciuto e fare un'ipocrisia che non mi appartiene. Ci servivano come il pane questi punti poi si torna amici come prima. Poi torneremo a tifare per la stessa squadra per 38 partite".

Lei sa cosa vuol dire fare il capitano della Roma. Oggi Pellegrini ha causato il rigore.

"Non so quanto sia corretto parlare dei giocatori degli altri. Ho visto i suoi numeri e ha superato me e altri giocatori come assist. Come tutti i romani a Roma vengono criticati ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini?'. Siamo un po' 'borbottoni', loro non sono più miei giocatori ma sono amici. Posso dire che sta facendo la storia della Roma".

