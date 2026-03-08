Genoa, De Rossi: "Sono contento della risposta dei ragazzi, è un gruppo sano"

Dopo la vittoria ottenuta contro la sua Roma, Daniele De Rossi ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono tre punti importantissimi e vengono da un gruppo sano. Dopo il mercato, ero felice perché avevo un gruppo variegato: ho profondità e giocatori d'area di rigore. Le partite non sono tutte uguali, così come le squadre: in questo match, ho scelto i giocatori più adatti. Sono contento della classifica ma soprattutto delle risposte dei ragazzi. La staffetta in attacco l'avevo già annunciata, è impensabile giocare con gli stessi undici: sono giocatori che non hanno quasi mai fatto i 90 minuti. Con loro cerco di essere onesto, sono contento anche dell'assist di Masini: sono ragazzi per bene e mi piace stare con loro e fare da scudo quando arrivano brutte partite e lasciare loro la scena dopo questa vittoria. I ragazzi hanno meritato tutto, non prometto mai niente a nessuno: ci diamo tutto a vicenda".

Una vittoria non banale contro la Roma.

"Penso che se decidi di fare questo mestiere, devi mettere in preventivo che contro la Roma ci devo giocare. Non posso dire che non mi dispiace o fare l'ipocrita: a me interessa il risultato che ho ottenuto. Un giorno poi tornerò a sperare che possa vincere 38 partite in campionato. Se devo pensare ad un ambiente da 'casa', simile a ciò che ho trovato con pregi e difetti come a Roma, è qui a Genova".