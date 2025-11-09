Live TMW De Rossi: "I ragazzi hanno reagito da Genoa. Era la partita che ho chiesto"

17.05 - Al termine del match del "Ferraris" contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa (oggi in tribuna perché squalificato) Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.41 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

E' la partita che si aspettava?

"Era la partita che avevo chiesto. Dobbiamo lavorare tantissimo ma si riparte dalla consapevolezza che dobbiamo fare tanto e che in partita hanno lottato con i denti contro una squadra molto forte".

Malinovskyi può dare quella qualità?

"E' quello che probabilmente ha più qualità di tutti. Se giochiamo come oggi sarà difficile accenderla. Una squadra in difficoltà si parte dalla lotta, dal cuore. Spero che non giocheremo sempre così, anche se non abbiamo demeritato però dobbiamo essere più 'puliti'".

La difficoltà del Genoa a segnare su rigore?

"Ieri si è allenato e li tirava bene. Ci alleneremo su questo. A volte ti blocca un po' le gambe. Succede. I rigori li abbiamo sbagliati tutti, io per primo. Spero non sia un blocco mentale".

Le tue prime impressioni sullo stadio?

"Lo stadio lo conosceva, l'atmosfera pure. Mi ha emozionato. Poi ero teso. Non era facile staccarmi dalla Roma ma voglio vivere queste esperienza in maniera non fredda, mi voglio far travolgere da questo amore a suon di punti".

Cosa le è piaciuto e cosa non l'è piaciuto?

"Questa squadra ha bisogno di una gestione del pallone diversa. Oggi non era questa la mia richiesta. Si può migliorare tantissimo".

La reazione?

"I ragazzi hanno reagito da Genoa. Sono contento di questo, gliel'ho detto e si riparte da qui".

Secondo gol di fila sui piazzati?

"Mi fa molto piacere perché ora molte partite si decidono sui piazzati. Ci abbiamo lavorato tanto, dobbiamo lavorare tanto sui dettagli".

Colombo ha sbagliato il rigore ma ha segnato. Può essere un punto di partenza per questo ragazzo?

"Ci tiene tanto ma come ci tengono anche gli altri. Ekhator ha la fascite plantare ma voleva esserci. Lorenzo ha fatto una bella partita, penso che il gol per l'attaccante è una pillola magica che può dare serenità in più. Col rigore sbagliato avrebbe potuto affossarlo, si è ripreso e ha fatto un gol un po' da Gialappa's (sorride ndr)".

Qua non si annoierà.

"Speriamo che siano un po' più dalla parte nostra. Negli episodi siamo stati un po' meno fortunati".

Quanto è importante il punto per poi lavorare nella pausa?

"E' un punto importante ma è un punto importante in ottica pausa. Lavorare con una sconfitta che sarebbe stata immeritata non sarebbe stata la cosa migliore. Si lavora comunque".

Come far convivere il 3-5-2 con i tanti trequartisti?

"Abbiamo tanti attaccanti che giocano bene in coppia ma abbiamo tanti trequartisti. Nulla ci vieta di giocare col 3-4-2-1. I ragazzi sono delle spugne, siamo tanti. Però i ragazzi stanno dando tanta disponibilità".

Vi siete detti qualcosa con Vanoli?

"Abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Era il vice di Ventura in Nazionale, i nostri nomi nelle ultime settimane si sono intrecciati".

17.55 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.