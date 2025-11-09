De Rossi: "Bel rapporto con Vanoli, i nostri nomi nelle ultime settimane si sono intrecciati"

Mister Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, parlando anche del rapporto che lo lega al nuovo tecnico viola: "Abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Era il vice di Ventura in Nazionale, i nostri nomi nelle ultime settimane si sono intrecciati", le dichiarazioni del nuovo allenatore del Genoa. Il match del Ferraris, valido per l'undicesimo turno di Serie A, è terminato 1-1.

Rileggi qui tutte le parole di De Rossi in conferenza

Le altre dichiarazioni di mister De Rossi

"Era la partita che avevo chiesto. Dobbiamo lavorare tantissimo ma si riparte dalla consapevolezza che dobbiamo fare tanto e che in partita hanno lottato con i denti contro una squadra molto forte. Rigore sbagliato da Colombo? Ieri si è allenato e li tirava bene. Ci alleneremo su questo. A volte ti blocca un po' le gambe. Succede. I rigori li abbiamo sbagliati tutti, io per primo. Spero non sia un blocco mentale. Ferraris? Lo stadio lo conoscevo, l'atmosfera pure. Mi ha emozionato. Poi ero teso. Non era facile staccarmi dalla Roma ma voglio vivere queste esperienza in maniera non fredda, mi voglio far travolgere da questo amore a suon di punti. Questa squadra ha bisogno di una gestione del pallone diversa. Oggi non era questa la mia richiesta. Si può migliorare tantissimo".