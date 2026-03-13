De Rossi parla alla vigilia dell'Hellas, il punto sul rinnovo di Spalletti: le top news delle 13

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato del gruppo e della formazione che potrebbe schierare: "Non lo so. Ad oggi ho ancora tre-quattro dubbi ancora. Io non voglio stupire. Faccio le scelte che ci possano dare più scelte di vincere quella partita. E’ una squadra che mi dà possibilità di scelta. Io so benissimo cosa sarebbe successo contro la Roma se avessimo perso con quella formazione. Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. Io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua squadra ed è allucinante, è tutto figlio di una ferocia e di quanta gente ha voglia di chiacchierare, ma non ci torniamo perché siamo superiori a questo. Faccio le scelte perché penso che questo giocatore oggi ha più possibilità di farmi vincere la partita rispetto a un altro e quest'altro potrebbe farmi vincere subentrando e quindi questa è tutta una dinamica di scelte che non faccio solo io, lo fanno tutti quanti.

Fofana: "Dieci anni fa consegnavo le pizze"

Intervistato da Sport Mediaset, Youssuf Fofana ha parlato dei suoi trascorsi, non sempre facili. Il centrocampista del Milan ha raccontato di come ha iniziato a giocare a calcio, e di come è andato vicino a smettere: “Ho iniziato a giocare per strada. Dieci anni fa giocavo ancora a basso livello, in famiglia mancavano soldi e quindi ho cominciato a consegnare le pizze. Se allora mi avessero detto che sarei diventato un titolare del Milan, non ci avrei creduto. Non credevo più al calcio, se non per giocare con i miei amici”.

Il punto sul rinnovo di Spalletti: oggi nuovo summit con il club

Tuttosport di oggi fa il punto sulla situazione contrattuale di Luciano Spalletti e sui relativi colloqui in corso con la Juventus per il rinnovo: il quotidiano torinese parla di contatti fitti, persino quotidiani, ma la giornata odierna servirà per fissare alcuni concetti chiave. Spalletti chiede garanzie di un rafforzamento vero: niente fumo negli occhi, ma sostanza in ogni reparto. E zero cessioni illustri. Oggi è previsto un nuovo summit, salvo imprevisti, prima della partenza per Udine, in calendario per domani mattina.