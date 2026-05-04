De Sisti: "Firenze è più esigente di Roma. Vanoli? Merita la conferma, ma la piazza..."
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Picchio De Sisti, doppio ex di Roma-Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino delle due squadre della sua vita, che stasera si affronteranno nel posticipo: "Per quello che ha fatto, per come ha condotto la squadra alla salvezza, per il suo costante impegno, Vanoli meriterebbe la conferma, ma il calcio ha dinamiche strane. Conta molto il parere della piazza e dalle parti del Franchi non mi pare che ci sia tutto questo entusiasmo per la sua permanenza".
Ha spesso ricordato le differenze tra Roma e Firenze.
"In riva all’Arno si è più esigenti, si discute su tutto e di tutti. Non è che a Roma facciano sconti, perché se vai male sei crocefisso dalle radio per ore tutti i giorni, ma si spacca molto meno il capello in quattro".
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