Dopo il debutto Vergara sogna di partire dal 1' in Italia-Turchia: "Mi sento pronto, ci spero"
Niccolò Righi
Ancora non si placa "l'emozione enorme" della prima volta con la maglia dell'Italia. Così ha definito Antonio Vergara il debutto in azzurro avvenuto venerdì sera a Saint-Denis contro la Francia, lanciato nella mischia da Mancini nella ripresa e autore di un ottimo impatto. Oggi il calciatore del Napoli ha parlato a La Repubblica: "In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi. Una piacevole sensazione, anche se la punizione di Olise mi ha lasciato a bocca aperta".
Vergara ha anche parlato della partita giocata pareggiata dall'Italia contro la Francia: "Abbiamo fatto una bella partita. Giocare contro la Francia non è facile e aver rischiato pure di vincere ci ha dato più sicurezza: sappiamo di aver margini di crescita. Mancini lavora tanto sulla psicologia. Ci convince della nostra bravura e ci chiede di essere felici quando siamo in campo. Stiamo iniziando a vedere quella che può essere la nuova Italia".
Infine, Vergara ha anche aperto alla possibilità di partire da titolare per la sfida di domani sera a Bologna contro la Turchia: "Io sono pronto, ci spero sempre, ma sarà il CT a fare le sue scelte. Mi piace più giocare a destra per rientrare sul mancini ma sono a totale disposizione di Mancini".