Dopo il debutto Vergara sogna di partire dal 1' in Italia-Turchia: "Mi sento pronto, ci spero"

Ancora non si placa "l'emozione enorme" della prima volta con la maglia dell'Italia. Così ha definito Antonio Vergara il debutto in azzurro avvenuto venerdì sera a Saint-Denis contro la Francia, lanciato nella mischia da Mancini nella ripresa e autore di un ottimo impatto. Oggi il calciatore del Napoli ha parlato a La Repubblica: "In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi. Una piacevole sensazione, anche se la punizione di Olise mi ha lasciato a bocca aperta".

Vergara ha anche parlato della partita giocata pareggiata dall'Italia contro la Francia: "Abbiamo fatto una bella partita. Giocare contro la Francia non è facile e aver rischiato pure di vincere ci ha dato più sicurezza: sappiamo di aver margini di crescita. Mancini lavora tanto sulla psicologia. Ci convince della nostra bravura e ci chiede di essere felici quando siamo in campo. Stiamo iniziando a vedere quella che può essere la nuova Italia".

Infine, Vergara ha anche aperto alla possibilità di partire da titolare per la sfida di domani sera a Bologna contro la Turchia: "Io sono pronto, ci spero sempre, ma sarà il CT a fare le sue scelte. Mi piace più giocare a destra per rientrare sul mancini ma sono a totale disposizione di Mancini".