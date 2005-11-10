I talenti della Serie B: i giocatori dell'Arezzo che possono arrivare in Serie A

I giovani dell'Arezzo da seguire in prospettiva Serie A sono due: Alessandro Nunziante, portiere classe 2007 di proprietà dell'Udinese, e Mattia Sala, centrocampista classe 2005. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Alessandro Nunziante

Nato il: 14 marzo 2007

Luogo di nascita: Foggia

Ruolo: portiere

Partite disputate in stagione 7 (5 in Serie B e 2 in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Udinese

Profilo - Cresciuto nelle giovanili del Benevento ha fatto il suo esordio da titolare con il club sannita in Serie C nel corso della stagione 2024/2025 appena diciassettenne. Al termine di quel torneo lo acquista l'Udinese che dopo averlo tenuto una stagione in bianconero ha deciso di mandarlo in prestito ad Arezzo. Dotato di una grande struttura fisica (195 cm di altezza) ha mostrato buona abilità nel gioco con i piedi.

Mattia Sala

Nato il: 25 marzo 2005

Luogo di nascita: Monza

Ruolo: centrocampista

Partite disputate in stagione: 7 (5 in Serie B e 2 in Coppa Italia)

Profilo - Dopo la trafila nelle giovanili del Milan viene acquistato dal Pisa con il quale affronta il campionato di Primavera 2 (s.s. 2023/2024) prima di approdare nel calcio dei professionisti. Nella stagione 2024/2025 veste la maglia del Pontedera collezionando 39 presenze e 1 gol, mentre nel torneo successivo s'impone come titolare alla Torres, ancora in Serie C. Svincolatosi in estate è approdato all'Arezzo. Centrocampista dinamico e duttile, può giocare sia da mezzala che da esterno mancino.