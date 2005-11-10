Juve, Spalletti esalta Yildiz: "Ogni sua giocata un manufatto di ingegno. Accostabile a Kvara"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato di Kenan Yildiz: "Mette la cromatura alle giocate, le fa luccicare. Ogni sua giocata è un manufatto di ingegno. È uno che rompe il sistema: non sa neanche lui cosa possa fare. Inizia l’azione, ma non ha un piano prestabilito su che finta mettere in atto. Capita che qualcuno in allenamento legga in anticipo il movimento che lui farà. Ma Kenan passa lo stesso. Anche se lo conosci, non lo freghi: ha la follia nell’inventiva".

Secondo il mister bianconero, il suo numero 10 è accostabile a Kvaratskhelia: "Per me è accostabile a Kvara: ha bisogno solo di giocare un altro po’, ma lo vedo molto simile negli imprevisti che viene a creare. Per come cerca di stare sempre fuori dai tempi di gioco e dalle regole della giocata".

Infine se sul fatto che Kenan sia un leader, conclude: "Sì, gli riconoscono lo scettro: è un bravissimo ragazzo, semplicissimo, proprio quello della porta accanto. Ma è leader. Non deve per forza parlare alla squadra. Ho avuto Nestor Sensini all’Udinese: non diceva una parola. Nemmeno salutava a volte. Ma il suo carisma costringeva tutti a seguirlo, era magnetico".