Nahuel Estevez: "Voglio riportare Palermo in Serie A. Ma in B può succedere di tutto"

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il centrocampista del Palermo Nahuel Estevez ha dichiarato: "Mi ha convinto una società forte come il City Football Group, che ha la voglia di portare il Palermo in Serie A. Mi ha convinto il progetto, ma anche la piazza, che mi aveva sempre stupito quando venivo a giocare da avversario. Il Barbera mi ricorda un po’ gli stadi argentini: la gente è calda e passionale. L’adattamento qui a Palermo è stato facile perché, sotto questo aspetto, è simile all’Argentina. La città è bellissima, tutti ci hanno dato una grandissima mano e ci hanno fatto sentire subito a casa".

In passato grandi argentini come Pastore, Dybala e Vasqeuz hanno vestito la maglia rosanero: "Loro sono straordinari - sottolinea - io sono più un giocatore di squadra. Mi piacerebbe raggiungere l’obiettivo Serie A, riportare il Palermo dove merita e sentirmi parte di un pezzettino della grande storia di questo club".

Per quanto riguarda gli obiettivi, Estevez conclude che "non dobbiamo guardare troppo avanti, altrimenti viene l’ansia. La Serie B è più equilibrata rispetto alla Serie A e in ogni partita può succedere di tutto. Ci saranno momenti belli e altri in cui soffriremo. Se affronteremo tutto insieme, potremo fare grandi cose".