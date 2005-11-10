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Spezia, Turati: "Il nostro obiettivo quest'anno è mantenere alto l'entusiasmo della gente"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 10:11Serie C
04.10.2026 10:11Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

In vista della sfida contro la Reggiana, il tecnico dello Spezia Marco Turati ha commentato: "Dalla partita di domenica la squadra ne esce bene, perché abbiamo capito che se mettiamo in campo le caratteristiche principali che abbiamo nelle corde, siamo in grado di non sfigurare contro formazioni che sono attrezzate per fare campionati di vertice. Abbiamo già archiviato quella sfida, perché ci attende una sfida tosta anche domenica, forse ancor più complicata, pertanto dovremo essere bravi a mettere in campo il giusto atteggiamento, lasciando alle spalle la sfida di Pescara.

Non posso parlare per quanto riguarda le ambizioni di inizio anno della Reggiana, ma senza ombra di dubbio hanno una rosa di comprovata esperienza e qualità; dal canto nostro, nonostante il nostro nome ci porti ad essere messi tra le favorite, l'obiettivo è sempre stato fin dall'inizio quello di ricostruire, di valorizzare i nostri giovani e dare fastidio alle squadre di vertice. Sono onorato di poter affrontare tecnici così esperti e navigati come Attilio Tesser, io sono giovane e posso solo essere felice di avere l'opportunità di misurarmi con allenatori di tale curriculum.

Ho scosso parecchio la mia squadra in questi giorni, perché ci stiamo ancora conoscendo, pertanto devo ancora capire bene la nostra reazione alle vittorie; abbiamo cercato di mantenere alta l'asticella dell'attenzione e tatticamente abbiamo cercato di prendere gli accorgimenti migliori per limitare una squadra molto forte e con tanti punti forti come quella di Tesser. I complimenti più belli che in queste settimane ci stanno facendo sono quelli che riguardano lo spirito di squadra che stiamo mettendo in campo; il nostro obiettivo in questa stagione è quello di mantenere alto l'entusiasmo della gente, ripagare il loro amore e renderli orgogliosi di noi. Ricevere i complimenti sull'atteggiamento che la squadra mette in campo è quindi per me motivo di grande orgoglio".

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