Italia, Vergara: "Felicissimo per il debutto, vogliamo giocarcela a viso aperto con tutti"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:01Serie A
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02.10.2026 23:01Serie A
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Il trequartista dell'Italia Antonio Vergara ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match di Nations League contro la Francia pareggiato per 1-1.
Piglio da veterano.
"Sono felicissimo per il debutto, ma io gioco così: un debutto è una partita".
Mancini ti ha chiesto spontaneità?
"Il mister mi chiede di stare tranquillo e, quando gioco in quella posizione, di puntare".
Rimpianto per non aver vinto?
"Sicuramente, soprattutto nel finale in uno in più. Vogliamo giocare a viso aperto con tutti".
Chi ti ha impressionato della Francia?
"Il tiro di Olise imparabile".
Cosa resta a te e alla squadra?
"Tanta emozione per il debutto in Nazionale e tanta fiducia in noi stessi, uscire scontenti per un pareggio ci può dare tanta fiducia".
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