Stirpe: "Noi il Frosinone 'delle meraviglie'? L'obiettivo resta la salvezza, guai a distrarsi"

"Noi il Frosinone delle meraviglie? Non scherziamo, l'obiettivo resta la salvezza". Sorride, predica calma e gesso e si gode la sua squadra da 10 punti in 5 giornate il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, intervenuto quest'oggi ai microfoni del Corriere della Sera di Roma: "Guai a distrarsi, il cammino è ancora lungo".

Frosinone made in Italy

Insomma, il Patron dei ciociari invita alla calma e a mantenere i piedi per terra, ma non c'è dubbio che in questo primo scorcio di campionato il Frosinone sia stata una delle squadre più elettrizzanti di tutto il campionato e fatto per il 70% da italiani: "È una scelta di Alvini che ben conosce i ragazzi con cui abbiamo vinto il campionato di serie B. Sono giocatori che stanno insieme da tanto e che sono ben amalgamati con la filosofia di gioco. Noi già in B come società abbiamo sempre incentivato l’utilizzo dei ragazzi che provenivano dai nostri vivai. Per cui oggi si è rafforzato un gruppo che è nato da lontano".

Una scelta che sembra premiare, tanto che Baldini ha scelto di chiamare ben sei calciatori per gli impegni dell'Under 21: "Questo momento magico è figlio della nostra filosofia ma non è un punto di arrivo. Per quanto riguarda la Nazionale, visto che prima della gara con la Francia il ct Mancini ha detto di non avere giocatori, bisogna interrogarsi sui motivi. Per me sono essenzialmente due: i rapporti tra i club e la Figc e la grave carenza di strutture per far crescere i settori giovanili".

Stirpe allontana le voci di mercato

Non stupisce, dunque, se alcuni dei gioielli più puri del Frosinone siano già finiti nel mirino delle big: da Palmisani in orbita Juventus a Kvernadze in quella della Roma. Ma anche qui Stirpe precisa: "Ad oggi sono solo chiacchiere, non ho ricevuto telefonate. Io aspetto solo e sempre proposte ufficiali e concrete".