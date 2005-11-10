Latina, Volpe: "Dobbiamo avere tutti la convinzione di fare una grande partita"

Il tecnico del Latina Gennaro Volpe ha parlato in conferenza stampa del match contro l'Ostiamare: "Venivamo da un periodo molto impegnativo, perché abbiamo fatto cinque partite in 15 giorni. Questa sosta forzata ci ha permesso di recuperare energia, sia fisica ma anche nervosa. Questa squadra, rispetto a quello che ha espresso in termini di prestazione, ha raccolto meno di quello che meritava. Siamo concentrati sul fatto di essere concreti, di concretizzare quello che poi viene prodotto.

Nel calcio non esistono occasioni perse, esistono solo occasioni che ti dà la domenica. Sei partite non definiscono il valore di un gruppo né tantomeno il valore di un percorso. Ho la fortuna di allenare un gruppo serio, che si allena in maniera seria dal primo giorno. Questo per un allenatore non ha prezzo. Hanno dei principi chiari che stanno portando avanti già dall'anno scorso: non hanno cambiato modo di giocare, è cambiato qualche interprete.

Dobbiamo avere tutti la convinzione di fare una grande partita, perché è una partita importante e delicata dove abbiamo la necessità di fare una prestazione importante e di fare punti. Mi aspetto quello che sta facendo, cercando di essere ancora più attenti, più concentrati, più cattivi soprattutto nell'ultimo terzo di campo, dove ci abbiamo lavorato tanto".