Immobile e il ritiro: "Quando una Rolls Royce non va più ti devi arrendere per rispetto di te stesso"

Dopo il ritiro e la nomina a capo delegazione della Nazionale Italiana Under-16 torna a parlare Ciro Immobile. L'ex bomber italiano ha parlato al Corriere della Sera e ha raccontato quando ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: "Quando hai una Rolls Royce e ti accorgi che non corre più come prima devi arrenderti. Questo mi è successo veramente. Mettiamoci anche la vanità di non voler lasciare un ricordo di me non bello. Ho dato e ricevuto tanto dal calcio, fermarsi è una questione di rispetto verso te stesso e verso chi ti guarda. Cosa cambia? Ho sempre avuto una vita molto programmata. Mi sono ritrovato senza un piano e quindi mi sono organizzato: palestra, seguo da vicino le mie attività imprenditoriali e dedico tanto tempo alla mia famiglia".

Immobile esalta il nuovo corso azzurro

Venendo al nuovo corso azzurro, Immobile si è detto entusiasta della scelta di affidare nuovamente la panchina a Roberto Mancini, che con lui ha vinto l'Europeo nel 2021: "E' stata la decisone migliore, non un amarcord. Ha la capacità di creare gruppo, non ti incasina la testa. Cerca qualità morali che sono importanti come quelle tecniche. Oggi ha convocato i ragazzi, ha dimostrato di avere fiducia, li ha caricati. Motivati. Nessuno si tirerà indietro, i risultati del cambiamento sono già visibili. Coinvolge tutti alla stessa maniera, è riuscito a unire attorno a una causa comune. Il campo è soltanto loro. Le polemiche, tutte, restano fuori. Se mi vedo al posto di Mancini? Ho tanta strada da fare, tra 10 anni mi piacerebbe esserci".

La stoccata alla Lazio

Nell'intervista Immobile ha raccontato anche cosa non è andato nell'ultimo anno alla Lazio: "Mi stavano accompagnando alla porta dandomi la mano, alla fine quella stessa mano l’ho alzata io e sono andato via, ma giuro che fino alla fine tra me e Lotito c’è stato un rapporto padre-figlio. Quindi il dispiacere era doppio: ho aperto la porta, ho tolto imbarazzi. Ora sono in testa al campionato? Che gioia per i tifosi".