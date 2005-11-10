Treviso, Gorini: "Con la Giana servirà capacità di adattamento immediato e tanta attenzione"

In vista del match contro la Giana Erminio, il tecnico del Treviso Edoardo Gorini ha parlato in conferenza: "Come l’ultima partita, quando c’è un cambio in panchina questo comporta un livello di attenzione più alto, anche per il coinvolgimento dei giocatori che magari hanno trovato meno minutaggio. Troveremo una squadra che dal punto di vista di attenzione e temperamento proverà a dare tutto.

Non sappiamo a livello tattico come giocheranno, anche con il Renate credevamo si schierassero in un modo e invece ci siamo trovati davanti una cosa diversa. Servirà capacità di adattamento immediato e tanta attenzione. Arrivano da tre pareggi, è una squadra che ha le capacità di giocare a calcio, sono giovani, organizzati, le difficoltà ci saranno ma come ci sono sempre, sta a noi e al nostro atteggiamento".